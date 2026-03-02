お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が1日のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。今年行われた箱根駅伝について、沿道で応援していたことを明かした。相方のノブに言っていなかったこととして、「初めて箱根駅伝見てた。沿道よ」と告白。「1日目はテレビで見て。次の日は銀座のほう行くやん。あれ結構わしの家の前通る」という。手を叩いて応援したといい「一生懸命よ。凄いよやっぱ」と振り返った。