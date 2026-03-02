◇ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第22戦（2026年3月1日オーストリア・バートミッテルンドルフ（ヒルサイズ＝HS235メートル））ノルディックスキー・ジャンプのW杯は3月1日、オーストリアのバートミッテルンドルフでフライングヒルによる男子個人第22戦（ヒルサイズ＝HS235メートル）が行われ、内藤智文（33＝山形市役所）が合計404・7点で自己最高の4位に入った。1回目で223・5メートル、2回目で242・5メートルを