記者団の取材に応じる沖縄県の玉城デニー知事＝2日午前、沖縄県庁沖縄県の玉城デニー知事は2日、記者団の取材に応じ、米国とイスラエルによるイランへの攻撃に関し「まかりならん。国際法違反だ」と批判した。日本政府が米側に「追従するということはあってはならない」とし、一日も早い停戦を呼びかけるべきだと主張した。玉城氏は、イランがアラブ諸国にある米軍基地拠点などへ反撃したことを念頭に「攻撃の連鎖を生むような