タレントの中山秀征（58）が2日、自身のインスタグラムを更新。女優・飯島直子（58）との2ショット写真を披露した。中山は「直ちゃんの出演舞台、NUKIDOの観劇に行ってきました」と書き出し、「若手俳優の皆さんと直ちゃんのやりとりが最高です」と絶賛。「撮影所のお母さん的なサヨさん役に楽しくもせつなくてグッと来ました。東京公演千秋楽お疲れ様でした♪これからの地方公演も頑張って」とエールを送った。2人は、1991