女優の池田有希子（55）が2日までにインスタグラムを更新。食道がんのため亡くなったパートナーで国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんの月命日を迎えたことを報告した。池田は「モーリーがいなくなって1か月経ちました、が！びっくり！」と書き出し、「1月29日が命日なのですが、初めての月命日が、ない？！そうか閏年以外2月には月命日がないんだ…と当日になるまで気づきませんでした」と言及。「何だかポ