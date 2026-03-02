疲れて帰ってきた日、何品もおかずを作って、調理器具や食器をたくさん洗うのは正直大変……。そんなときは、手軽で簡単な「ひと皿完結ごはん」がおすすめ！今回ご紹介するのは『パプリカと豆のミートソースパスタ』。パスタを別ゆでする必要なし、フライパンひとつで作れるので、準備も片付けも楽ちん。トマトと2色のパプリカで華やかに、手軽でたんぱく質豊富なミックスビーンズをプラスすれば、ひと皿で野菜たっぷり＆栄養満点