ドル買い一服、トランプがイラン制裁に前向き姿勢示す トランプ米大統領が「イランの新指導部が現実的な協力者であることを示せば、イランに制裁解除に前向きだ」と述べた。 有事のドル買いが一服、同時に円売りも見られるためドル円は156.50円付近でもみ合い。