米株価指数先物下げ縮小、トランプがイラン制裁解除に前向き姿勢 東京時間10:22現在 ダウ平均先物MAR 26月限48676.00（-324.00-0.66%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6855.00（-34.00-0.49%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24886.50（-118.25-0.47%）