ＮＹ原油時間外上げ縮小、トランプがイラン制裁解除に前向き姿勢 東京時間10:24現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝70.29（+3.27+4.88%） トランプ米大統領が「イランの新指導部が現実的な協力者であることを示せば、イランに制裁解除に前向きだ」と述べた。