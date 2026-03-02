円売り優勢、トランプがイラン制裁解除に前向き豪ドル円下げ帳消し 円売り優勢、トランプ米大統領がイラン制裁解除に前向きな姿勢を示した。 トランプ米大統領は「イランの新指導部が現実的な協力者であることを示せば、イラン制裁解除に前向きだ」と述べた。NYタイムズが報じている。 豪ドル円は早朝に109.60円台まで急落したが111.20円台まで上昇、早朝の下げを帳消しにしている。ユーロ円やポンド円、NZドル円