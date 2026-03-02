【カイロ＝村上愛衣】米国とイスラエルの攻撃を受けるイランからの報復攻撃で、湾岸諸国では１日も各地で爆発音が響いた。各国軍は飛来するミサイルやドローン（無人機）を迎撃しているが、一部が着弾したり残骸が落下したりして被害が出ている。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の国営通信は１日、これまでの攻撃で市民３人が死亡し、６０人近くが負傷したと報じた。こうした事態を受けて、ＵＡＥはイランの首都テヘランにある大使