俳優の宮世琉弥（22）が2日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットを公開した。「ルディと顔似てるって言われるんだけど似てるかな？？？？」愛犬でオーストラリアンシェパードのルディと寄り添う写真を披露した。ファンからは「ほんまに琉弥くんもルディくんもかわいすぎて」「え結構似てる笑」「かわいすぎる」「確かに琉弥くんとルディくん顔似てるかも」「骨格とか！表情とか！2人ともイケメンで可愛い」