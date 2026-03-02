ヨドコウがマド開け急騰、全般波乱相場に抗して一時１５％高の１６６０円まで駆け上がり、昨年来高値を更新。同時に、この１６６０円は１９８９年４月につけた上場来高値と３７年ぶりのツラ合わせとなっている。メッキ鋼板を主力とする表面処理鋼板の大手で足もとの業績は会社側の想定を上回る好調な推移をみせている。前週末２７日取引終了後、２６年３月期の業績予想の修正を発表、最終利益を従来計画の１１５億円から１７０億