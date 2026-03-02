ファンデリーがストップ高の３１５円に買われている。２月２７日の取引終了後に、２６年３月期の単独業績予想について、営業利益を８６００万円から１億２２００万円（前期１億３３００万円の赤字）へ、最終利益を２６００万円から６４００万円（同１億８３００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。 食事コントロールを通して血液検査結果の数値改善を目指す「ミールタイム」の健康食宅配サ