トルクが３日ぶりに反発している。２月２７日の取引終了後に、自社株２００万株（消却前発行済み株数の７．１４％）を３月３１日付で消却すると発表しており、好材料視されている。消却後の発行済み株数は２６００万７４４８株となる。 出所：MINKABU PRESS