エターナルホスピタリティグループは続伸し、全般安のなかにあって昨年来高値を更新している。２月２７日の取引終了後に、シンガポールにおける「焼鳥屋鳥貴族」の展開を目指し、現地のゴハン・コンセプツとフランチャイズ契約を締結すると発表しており、海外事業の強化につながるとの期待感から買われている。 ゴハン社は、シンガポールのスーパー最大手フェアプライス・グルӦ