セキドが５日ぶりに急反落している。前週末２７日の取引終了後、２６年３月期の単独業績予想の下方修正を発表した。売上高予想を従来予想の７６億３０００万円から５９億３０００万円（前期比２０．９％減）、営業損益予想を８０００万円の黒字から６億７００万円の赤字（前期は２億７６００万円の赤字）、最終損益予想は４００万円の黒字から８億３４００万円の赤字（同５億４５００万円の赤字）とした。各損益が黒字転換する見