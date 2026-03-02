「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１０時現在で、大戸屋ホールディングスが「売り予想数上昇」で５位となっている。 ２日の東京市場で、大戸屋ＨＤは上昇一服。２月２７日には上場来高値７５６０円をつけており、高値警戒感が出ているようだ。 なお、同社が２月１０日に公表した２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算は、営業利益が前年同期比１９．