ヴィア・ホールディングスは急伸。前週末２月２７日取引終了後、株主優待制度を一部変更すると発表した。これまで保有株式数に応じて年間５０００～４万円相当の割引券を贈呈していたが、これを年間８０００～４万８０００円相当に増額する。今年３月末を基準日とする株主優待から適用する。これを手掛かりに買われている。 出所：MINKABU PRESS