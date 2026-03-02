女子アジアカップが1日に開幕し、オープニングマッチとなった開催国・オーストラリア女子代表対フィリピン女子代表には大会新記録となる4万4379人が来場した。試合はオーストラリアが1-0で勝利した。オーストラリアは世界有数の女子サッカー人気国であり、23年にニュージーランドと共催した女子ワールドカップでは大会新記録の総入場者数197万人を記録。パリ五輪直前に行われた2024年の国際親善試合では7万6978人が来場してい