【その他の画像・動画等を元記事で観る】 主演：土屋太鳳、共演：佐久間大介（Snow Man）、監督：内田英治のタッグによる映画『マッチング TRUE LOVE』の待望の続編が“完全新章”として公開決定。特報映像＆ティザービジュアルが解禁となったされた。 ■佐久間大介は、前作で輪花（土屋太鳳）の前から突然姿を消した恋人の吐夢として再び登場 主演に土屋太鳳、共演に佐久間大介を迎え、監督・内田英治が再びタッグを組む