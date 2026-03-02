【その他の画像・動画等を元記事で観る】 芳根京子、Snow Man渡辺翔太がダブル主演する『ウェンディ＆ピーターパン』の上演が決定した。 ■『ピーターパン』をウェンディの視点から翻案した話題作が日本再演決定 イギリス・スコットランドの作家、ジェームス・マシュー・バリーが20世紀初頭に生み出した世界的傑作戯曲『ピーターパン』を、ロンドンで活躍する気鋭の作家