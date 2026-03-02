◇WBC強化試合阪神―韓国（2026年3月2日京セラドーム）阪神は2日、WBCに臨む韓国代表と強化試合を戦う。プレーボールが正午とあって、試合前練習開始は午前9時20分から。関係者の一人は「早朝野球や」と苦笑いを見せた。選手たちはそんなこともお構いなしに、軽快な動きを見せた。大山悠輔内野手、中川勇斗捕手らは豪快な柵越えを連発。中野拓夢内野手、熊谷敬宥内野手らもノックで華麗なグラブさばきを披露した。先発