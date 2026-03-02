24年7月期のフジテレビ系「月9」ドラマ「海のはじまり」でSnow Man目黒蓮の娘役を熱演した子役の泉谷星奈（らな、8）が2日までにインスタグラムを更新。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」出演を告知し、話題となっている。「ラナからのお知らせです」と前置きした上で「NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第8回『墨俣一夜城』に出演します是非、ご覧ください」と告知。泉谷は同作の台本を手に笑顔を浮かべる写真を公開した。仲野大賀演