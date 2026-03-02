アヌシー国際アニメーション映画祭・長編部門グランプリ（クリスタル賞）を受賞し、本年度アカデミー賞長編アニメ映画賞の最有力候補とされるアニメーション映画『ARCO／アルコ』より、日本語吹替版キャストとして黒川想矢、堀越麗禾、山里亮太、梶裕貴、前野智昭、落合福嗣、伊駒ゆりえ、日向未南の出演が発表された。あわせて、本ポスターと特報映像第2弾も解禁された。【動画】黒川想矢と堀越麗禾がW主演！『ARCO／アルコ』