◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、３着馬までに皐月賞の優先出走権）デイリー杯２歳Ｓを制し、朝日杯ＦＳ３着の実績があるアドマイヤクワッズをはじめ、重賞好走組に目が移りがちだが、末脚確かなバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）の躍進に期待する。２戦ともに上がり最速。特に前走が強かった。前半１０００メートル通過が１分１