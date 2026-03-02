清水で活躍した元韓国代表のイ・キジェ、代理人らを通じて無事が報告されたかつて清水エスパルスでも活躍した元韓国代表DFイ・キジェが今冬から所属するイラン1部メス・ラフサンジャンを取り巻く情勢が緊迫している。米国とイスラエルによるイランへの大規模な軍事作戦が開始され、中東全域に緊張が走った。韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「イランでプレーする韓国人選手イ・キジェが心配だ」と報じ、現地の混乱ぶりを伝えてい