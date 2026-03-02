米軍がイラン空襲作戦にアンソロピックが開発した人工知能（AI）チャットボット「クロード（Claude）」を活用したことが分かった。最近、米国防総省が今後の軍事機密作戦にクロードの代わりにOpenAIが開発した「チャットGPT」を使用することにした中でだ。1日（現地時間）のウォールストリートジャーナル（WSJ）によると、米軍はクロードを活用して最近イランを空襲した。WSJは軍関係者を引用し「中東米中央軍司令部を含む全世界司