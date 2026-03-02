２月２３日、「物・華年−天津演劇博物館開館４０周年文物精品展」で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津3月2日】中国天津市の天津演劇博物館が今年で創立40周年を迎えるのを受け、天津鼓楼で「物・華年−天津演劇博物館開館40周年文物精品展」が開かれている。所蔵する文化財60点近くを公開し、多くの人が見学に訪れている。天津演劇博物館は旧広東会館内にあり、1986年1月に中国初の演劇専門博物館とし