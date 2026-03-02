フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が2日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。右手首骨折の手術を行い、無事に終わったことを報告した。「尺骨遠位端骨折手術無事に終わりました麻酔効かんくて激痛（笑）」と右手首の手術が無事に終わったことを報告。病室のベッドで寝ている写真をアップし「あったかいDMとメッセージ見てますありがとう！両手今はうまく使えない状態なのでお返事短くなります！でもね