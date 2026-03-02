日本政府は、イスラエルに滞在する日本人について、陸路での退避を予定していることがわかりました。関係者によりますと、早ければ日本時間のきょう夕方にも、イスラエルに滞在する日本人のうち、希望する人の退避を実施する予定だということです。外務省が手配したバスによって、イスラエルから隣国ヨルダンに移動するとしています。現在、イスラエルにはおよそ1000人の日本人が滞在していますが、現時点で日本人の被害は確認され