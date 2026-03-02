ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが1日深夜、Fm yokohama「Rebellmusik」に出演。グループの今後に言及した。【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿番組では、2月17日に56歳で亡くなった真矢さんを追悼。SUGIZOは「真矢を失った衝撃はまだうまく自分の中で整理されていなくて言葉にできませんが、残ったものは否応なしに人生を続けていかなければならない。太陽は輝くし、星も月もいつものようにきれい