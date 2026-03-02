【ベルリン＝工藤彩香、ブリュッセル＝上杉洋司】英仏独首脳は１日、イランが米軍施設のある周辺国に報復したことを受けて共同声明を発表した。自国民の安全確保などに必要と判断すれば「防衛的措置」として「ミサイルや無人機の発射能力を破壊する可能性がある」とイランに警告した。防衛的措置を巡って、米国などと協力することで合意したとしている。英仏独首脳はイランの報復を「無差別で過剰」と非難し、攻撃の即時停止を