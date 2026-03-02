タレントの武井壮（52）が2日、自身のインスタグラムを更新。超豪華メンバーでのゴルフショットを披露した。武井は自身とプロゴルファーの宮里藍、聖志、優作3きょうだい、有村智恵、競泳男子平泳ぎで五輪2大会連続2冠の北島康介氏との集合ショットをアップ。「宮里三兄弟と有村智恵ちゃんと北島康介くんとゴルフしてきたおたのしみに」とつづった。武井の投稿に、フォロワーからは「素敵な笑顔素敵な方ばっかですね」