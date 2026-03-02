ドバイ在住のモデルで実業家のMALIA．（43）が2日までにインスタグラムを更新。米国とイスラエルによるイラン攻撃が行われる現状に思いをつづった。MALIA．は「3月1日とんでもない1ヶ月のはじまりになりました」と書き出し、「自分が生きている間に【戦争】という現実をこんなに近くで感じる日が来るなんて正直、想像もしていなかった」と吐露。「隣で無邪気に笑う息子を見ながら、守らなきゃいけない存在があることと同時に、今