アメリカとイスラエルのイラン攻撃を受け、安全資産とされる金の価格が高騰しています。田中貴金属工業が2日午前9時半に公表した金1グラムあたりの小売価格は2万9865円でした。先週末に比べ1131円の上昇で、1月末につけた最高値に迫る水準となっています。