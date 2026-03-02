◆名古屋プリンスホテル スカイタワーから「和×いちご」のランチビュッフェが登場。木曜限定でフレッシュいちごも食べ放題！名古屋プリンスホテル スカイタワーの31階「Sky Dining 天空」では、2026年3月20日（金・祝）から6月4日（木）まで、「いちご＆和スイーツ・ランチブッフェ -和香-」を開催。目の前で仕上げる小倉トースト風の焼きたてカステラや、いちご大福風モンブランなど、和の趣あふれるパフォーマンススイーツが登