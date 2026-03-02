セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央のパフォーマンスに高評価が与えられている。旗手は1日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第29節の“宿敵”レンジャーズとの“オールドファーム”でベンチスタートとなったが、0−2とリードを許して折り返した後半開始から途中出場を果たした。そして、56分にキーラン・ティアニーが1点を返した後に迎えた90＋1分に旗手がPKキッカーを担当すると、シュー