◆酒呑み彼女が作るつまみ系サラダ「よなよな、やさいとお酒で。」 VOL.06 セロリ夜に食べても罪悪感のない、旬の野菜を使ったつまみ系サラダで人気のKANOSALAが、お酒に合うレシピを毎月お届け。インスタで動画も公開中！◆【今月のやさい】セロリ「セロリと金柑とハムのヨーグルトサラダ」冬のセロリは、やわらかく、筋が少なくて甘いのが特徴。シャキッとみずみずしく、食物繊維やカリウムを含んでいて、生でも食べやすい〈材料