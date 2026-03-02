奈良の東大寺では、古都に春の訪れを告げる伝統の「お松明」が始まりました。燃え盛る松明を持った僧侶が、欄干のそばを駆け抜けます。東大寺の二月堂で、大仏開眼の７５２年から一度も絶えることなく行われてきた修行「修二会」。３月１日から行われる本行は「お水取り」「お松明」の名でも知られています。参加する僧侶らは「練行衆」と呼ばれ、その足元を照らすのが、長さ約６メートルの大きな松明の炎。練行衆の補佐