大阪・梅田のグランフロント大阪では恒例の相撲イベント「うめきた場所」が開かれました。本格的な土俵の上で真剣勝負が繰り広げられているのは、国技館や体育会館…ではなく、グランフロント大阪です。都市型相撲イベント「うめきた場所」は今回で６回目。子どもが力士に果敢に挑んでいく「ちびっこ相撲」や大関・琴櫻など有力力士が参加してのトーナメント大会などが行われ、約４０００人の観客が数々の熱戦を楽しみました