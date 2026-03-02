兵庫県朝来市の竹田城跡では、春の訪れを告げる山開きが行われました。勇ましい陣太鼓の音に合わせ、訪れた人たちが次々と、城跡に続く道をのぼっていきました。雲海に包まれた際の幻想的な姿から、「天空の城」とも言われる竹田城跡。例年、１月４日から２月末までは、冬の閉山期間として入城できなくなり、３月１日に山開きが行われています。（訪れた人）「佐賀から、こっちは宮崎から」「言葉を失うというか、圧巻