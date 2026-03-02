戦後日本を代表するグラフィックデザイナーの永井一正（ながい・かずまさ）さんが２月２３日、急性呼吸不全で死去した。９６歳だった。葬儀は近親者で済ませた。大阪府出身。東京芸術大を中退後、１９５０年代から活動を始め、日本デザインセンターの創立に参加した。札幌冬季五輪のエンブレムや沖縄国際海洋博覧会のシンボルマークなどを手がけ、日本のグラフィックデザイン界を先導した。東京電力やアサヒビール、全国農業