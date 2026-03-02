◇イングランド・プレミアリーグブライトン 2―1 ノッティンガムF（2026年3月1日）ブライトンのMF三笘薫がホームのノッティンガム・フォレスト戦で後半追加タイムまで出場して2―1の勝利に貢献した。1―1と追いつかれた直後の前半15分、左サイドでパスを受けた日本代表アタッカーが左足ダイレクトで逆サイドにクロスを上げると、味方が頭で折り返してFWウェルベックが勝ち越し弾。これが決勝点となってチームは2連勝とした