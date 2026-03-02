イランのサイード・ハティブザデ外務次官/CNN via CNN Newsource（CNN）イランのサイード・ハティブザデ外務次官は1日、CNNとの単独インタビューに応じ、トランプ米大統領は同国の最高指導者ハメネイ師を殺害したことで「非常に危険なレッドライン（越えてはならない一線）」を越えたと述べた。ハティブザデ氏は、世界中の多くのイスラム教シーア派信者がハメネイ師の死に反応するとの見方を示している。「宗教的な観点から言えば