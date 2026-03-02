中日とナゴヤドームは2日、昨年に続き3月に名古屋市内の小学校等を卒業する児童を対象に記念品を贈呈することになったと発表した。2019年まで卒業する児童を対象にプロ野球オープン戦への観戦招待事業を実施してきた。2020年と2021年は新型コロナ感染症の拡大状況に鑑み、観戦招待事業を見送ってきたが、2022年以降は、新たに記念品贈呈事業として実施している。記念品は、ドアラがデザインされたオリジナルクリアファイル。