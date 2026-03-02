『ある星の汽車』（福音館書店）『ある星の汽車』（福音館書店）は、夜行列車に乗り合わせた絶滅動物たちを描く創作絵本。刊行4カ月で5刷となり注目を集めています。この作品がなぜどのように生まれたのか、作者の森洋子さんにお聞きしました。3月3日は野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約が採択されたことを記念して制定された「世界野生生物の日」。本書をとおして野生動物について考えてみませんか。（文：大和田佳世