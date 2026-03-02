ITZYのユナが3月23日、ソロデビューを果たす。所属事務所のJYPエンターテインメントは3月2日、ITZY公式SNSチャンネルを通じてトレーラー映像とスケジュラー画像を公開し、ユナのソロデビューを正式に発表した。【写真】「品川駅に女神…」ユナの“美腹”がスゴイソロデビュー作『Ice Cream』のトレーラーは、バニラアイスクリームが溶け出す印象的な演出で幕を開け、ユナの底知れない魅力を際立たせている。花を手にした清純な姿か