少女時代ティファニーと俳優ピョン・ヨハンの“ウェディング写真”が拡散し、大きな話題となった。しかしその写真は、AIによる合成だった。【画像】ティファニー、結婚した俳優と濃厚キスピョン・ヨハンの所属事務所チームホープは3月1日、問題のウェディング写真について「撮影した事実はない」と否定した。ピョン・ヨハンとティファニーは2月27日に婚姻届を提出し、法的に夫婦となった。これにより2人の結婚に対する関心が自然と