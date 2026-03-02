ロックバンド・LUNASEAのギタリスト・SUGIZOが1日深夜、Fm yokohama「Rebellmusik」に出演。2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんとの高校1年での出会いを振り返った。【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿番組では真矢さんを追悼。SUGIZOは「僕がいなければ真矢はミュージシャンになっていなかったでしょうし、真矢がいなければ僕はLUNA SEAにいなかった」と語った。「一緒にいることがあまりにも当